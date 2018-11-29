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مصرية تقود وحدة صواريخ قوات البحرية الأسترالية

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منى شندى
منى شندى

متابعات - خالد الشرقاوي

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أعادت وزارة الهجرة نشر مجموعة من مقاطع الفيديو استعدادا لانطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، المخصص لعرض نماذج من المصريات الناجحات في الخارج.

وظهرت خلال الفيديو كلمة الكابتن منى شندي المصرية قائدة الصواريخ بالبحرية الأسترالية، التي استضافها المؤتمر العام الماضي وألقت خلاله كلمة عبرت فيها عن تطور الأسطول الحربي المصري.

وتعتبر منى شندي مصرية مسلمة، هاجرت مع عائلتها من مصر حين كان عمرها 3 سنوات، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة الأسلحة، مع مرتبة الشرف وماجستير في التجارة من جامعة نيو ساوث ويلز.

أصبحت قائدة بالبحرية الملكية الأسترالية، وتقود وحدة الصواريخ الأسترالية. كما يوجد أيضا غيرها 100 فرد مسلم من أصل 45 ألفا ضمن قوات الدفاع الأسترالية من بينهم 27 في البحرية فقط.


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