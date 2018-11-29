البرلمان الأوروبي يدعو المجر لإعادة "غرويفسكي" إلى مقدونيا

29 نوفمبر 2018 - 10:10 م

دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، المجر إلى إعادة رئيس الوزراء المقدوني السابق نيكولا غرويفسكي، إلى بلاده، بعد حصول الأخير على لجوء سياسي في بودابست.



جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث وافق على قرار البرلمان بشأن إعادة غرويفسكي، الذي حكم عليه في بلاده بالسجن لمدة عامين بسبب الفساد، 470 عضوا مقابل رفض 116.



واعتبر البرلمان الأوروبي، أن غرويفسكي، لجأ إلى المجر بمساعدة دبلوماسية سرية، للتهرب من السجن، وأن منح بودابست حق اللجوء له تدخل في الشؤون الداخلية لمقدونيا.



وتوقع بأن تتصرف المجر وفق القوانين الدولية، وتعيد غرويفسكي، إلى مقدونيا.



واعتبر البرلمان الأوروبي، أن السياسي المقدوني السابق، حكم عليه بالسجن بعد أن خضع لمحاكمة شفافة وشاملة في بلاده.



تجدر الإشارة إلى أن غرويفسكي، قال في منشور له على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، إنه يتلقى تهديدات بالقتل في الآونة الأخيرة.



وأضاف "أنا موجود حاليا في بودابست. طلبت لجوءا سياسيا من الحكومة المجرية".



وكانت الداخلية المقدونية أعلنت أن غرويفسكي، تقدم بطلب للحصول على لجوء سياسي.



مديرية الشرطة في ألبانيا، أكدت بدورها أن غرويفسكي، الذي طلب اللجوء السياسي بالمجر، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخل من معبر "خاني هوتيت" شمال غربي ألبانيا، إلى المجر عبر سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة المجرية لدى تيرانا.



وحكم على غروفسكي، في مايو/ أيار الماضي، بالسجن لعامين في قضية شراء سيارة فارهة بقيمة 600 ألف يورو، بطرق غير قانونية، فيما قدم غرويفسكي اعتراضا على قرار المحكمة لدى المحكمة العليا إلا أن ذلك قوبل بالرفض.

