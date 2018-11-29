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ماكرون يقرر لقاء ولي العهد السعودي في الأرجنتين

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قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عقد لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الأرجنتين، مع إعلانه تأييد إشراك الأسرة الدولية في التحقيقات بشأن خاشقجي.
وأعلن ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني، موريسيو ماكري، بالعاصمة بوينس آيرس، أنه سيلتقي محمد بن سلمان، خلال قمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين، الجمعة والسبت، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وقال: "طالما كنت واضحا جدا بشأن قضية السعودية، وسوف أحظى بفرصة (في الأرجنتين) لمناقشة ذلك مع ولي العهد السعودي، على هامش قمة العشرين، وكذلك أيضا مع الأوروبيين صباح الغد لأنني آمل عقد اجتماع تنسيقي بين الأوروبيين قبل مجموعة العشرين هذه".
وبينما لم يحدد ماكرون، موعد اللقاء المرتقب، أوضح في تصريحاته أنه "يؤيد إشراك الأسرة الدولية في التحقيقات السعودية والتركية بشأن خاشقجي (قتل داخل قنصلية السعودية بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".
وتابع: "شخصيا أؤيد الشفافية وإشراك المجتمع الدولي في هذه القضية، لأن العالم كله يشعر بالقلق".
وخلال المؤتمر ذاته، أفاد الرئيس الأرجنتيني، بأن قضية خاشقجي، ستكون على طاولة المباحثات في اجتماعات ثنائية خلال قمة العشرين، الجمعة والسبت.
وقال الرئيس موريسيو ماكري: "واقعة القتل ستكون على الطاولة، وربما سيتم مناقشتها خلال اجتماعات موسعة مع قادة الدول العشرين الكبرى"، وفق الوكالة الأمريكية.

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