واشنطن: سنرد عسكريا حال هاجمت طهران مصالحنا بالمنطقة

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، الخميس، إن بلاده "لن تتردد في الرد عسكريا" على طهران في حال هاجمت الأخيرة مصالح واشنطن بالمنطقة.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في ندوة حول سلوكيات النظام الإيراني نظمت بالعاصمة واشنطن.
وتحدث هوك عن تأكد بلاده من استخدام المجموعات التي تقاتل باسم إيران الأسلحة الإيرانية في اليمن وأفغانستان والعراق والسعودية.
وحذر من "تصاعد خطر التوتر في المنطقة حال عدم التحرك ضد تهديد إيران المتنامي".
واعتبر أن هناك "زيادة في الدعم الإيراني المقدم للإرهاب حول العالم"، محذرا من أن ذلك "يقوض الاستقرار الإقليمي".
وعادة ما تنفي طهران الاتهامات الموجهة لها من واشنطن ودول بالمنطقة بـ"التدخل في شؤون جيرانها وتقويض استقرارها" وتؤكد حرصها على علاقة حسن جوار مع دول المنطقة. 

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