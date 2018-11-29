واشنطن: سنرد عسكريا حال هاجمت طهران مصالحنا بالمنطقة

29 نوفمبر 2018 - 10:30 م

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، الخميس، إن بلاده "لن تتردد في الرد عسكريا" على طهران في حال هاجمت الأخيرة مصالح واشنطن بالمنطقة.



جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في ندوة حول سلوكيات النظام الإيراني نظمت بالعاصمة واشنطن.



وتحدث هوك عن تأكد بلاده من استخدام المجموعات التي تقاتل باسم إيران الأسلحة الإيرانية في اليمن وأفغانستان والعراق والسعودية.



وحذر من "تصاعد خطر التوتر في المنطقة حال عدم التحرك ضد تهديد إيران المتنامي".



واعتبر أن هناك "زيادة في الدعم الإيراني المقدم للإرهاب حول العالم"، محذرا من أن ذلك "يقوض الاستقرار الإقليمي".

