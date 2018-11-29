غوتيريش يدعم الحوار بين الجزائر والمغرب

29 نوفمبر 2018 - 10:50 م

قال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأخير يدعم الحوار بين الجزائر والمغرب.



جاء ذلك في تصريحات له بمؤتمر صحفي عقده في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.



وكان دوغريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن تقارير إعلامية أفادت بتزايد حدة التوتر بين البلدين، على خلفية قضية إقليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.



وقال دوغريك: "لقد كنا دائما داعمين للغاية للحوار المتزايد بين الجزائر والمغرب، اللذين تعتبر علاقتهما مهمة جدا للمنطقة".



وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.



وبعد أيام من تلك الدعوة، دعت الخارجية الجزائرية، في بيان، إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، في "أقرب وقت"، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي.



ولم يتضمن البيان الجزائري ردا صريحا على دعوة عاهل المغرب، ما دفع الرباط، الإثنين، لدعوة الجزائر إلى الإعلان رسميًا عن ردها على المبادرة الملكية المغربية.



وأُعلن عن تشكيل اتحاد المغرب العربي في 1989، ويضم كلًا من: الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس وموريتانيا.

