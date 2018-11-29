» بالصور والفيديو: إطلالة مثيرة وساخنة لرانيا يوسف

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رانيا يوسف تطيح بمختار
رانيا يوسف تطيح بمختار

المصريون ـ متابعات

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل الواسع بسبب ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ40، والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بإطلالة مثيرة وساخنة حيث ارتدت الفنانة الشابة فستان أسود اللون شفاف أشبه بالمايوه.



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