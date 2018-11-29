"فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس

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كشفت مروة جهلان، المعروفة باسم فتاة التروسيكل، عن تفاصيل لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلة: «ربنا كرمني وقابلته الحمد لله، كان نفسي أقابله من زمان، وقابلني أحسن مقابلة، وحكيت له عن شغلي واتبسط مني»، متابعة: «السيسي هو اللي علمني الصبر وهو اللي علمني الشغل، والشغل مش عيب وهفضل أشتغل طول عمري».
وأوضحت "جهلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار وان"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى لها شقة، ووعدها بتكريمها في مؤتمر الشباب  المقبل، ووعدها بتجهيزها وإقامة حفل زفاف لها عند زواجها.
وأضافت "حهلان": "ماحدش مصدق إني قابلت الرئيس السيسي، وأهل البلد كلهم فرحوا، والسيسي وصلني لحد العربية بنفسه، وكلامه حنين ومتواضع".


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