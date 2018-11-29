طائرة ميركل تهبط اضطراريا في مطار كولونيا

29 نوفمبر 2018 - 11:20 م

هبطت طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الخميس، اضطراريا في مدينة كولونيا شمال غربي البلاد بسبب عطل فني.



وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن طائرة ميركل، التي كانت متوجهة إلى الأرجنتين، اضطرت للعودة إلى كولونيا بعدما أقلعت من العاصمة برلين وقطعت المجال الجوي الألماني ودخلت الأجواء الهولندية؛ بسبب عطل فني بالنظام الكهربائي للطائرة.



وأفادت بأن السلطات الألمانية اتخذت تدابير أمنية واسعة وأرسلت فرق الإطفاء أثناء هبوط طائرة ميركل في مطار كولونيا.



وأشارت إلى أن العطل الفني وقع أثناء حوار صحفي لميركل مع الصحفيين على متن الطائرة.



وبيّنت أن ميركل والوفد الألماني المرافق لها سيستقلون طائرة أخرى إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.



ولفتت إلى أن ميركل ستصل متأخرة إلى الاجتماع بسبب العطل.

