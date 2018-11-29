» بالفيديو.. حقيقة ضبط كلاب مذبوحة لبيعها في شبرا

29 نوفمبر 2018 - 11:30 م

علق الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، على ما تردد حول ضبط لحوم فاسدة وبيع لحوم الكلاب في مدينة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح.. ومجرد شائعات».



وأضاف «سليمان» خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة، قامت بضبط 6 أطنان أسماك مملحة فاسدة في 122 برميلا.

