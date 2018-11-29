  • الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
عكاشة

"عكاشة" يكشف عن كارثة كبرى في هذا المجال

رسميًا.. السماح ببيع "الفياجرا" النسائية

مدير القصر العيني يكشف تفاصيل مثيرة عن الفياجرا النسائي

السيسي وفتاة التروسيكل

"فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس

أرشيفية

بعد حالات القتل.. هل تحظر الحكومة «pubg »؟

رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري

قمة العشرين قد تناقش اتهامات "بن سلمان"

صناعة السيارات - أرشيفية

«العربية للتصنيع»: مصر ستنتج السيارات محليًا قريبًا

الامام الاكبر شيخ الازهر

سر تجاهل الإعلام لبيان «كبار العلماء».. «جبر»: البعض حذفه بالفعل

أرشيفية

مكاسب عظيمة من حظر إعلانات السجائر

مرقس

هذا ما يفعله الأنبا «مرقس» فى السعودية

محمد صلاح

محمد صلاح.. مَن حام حول «السوشيال ميديا» سقط في الفخ

بالفيديو..

مدير القصر العيني يكشف تفاصيل مثيرة عن الفياجرا النسائي

آخر الأخبار

رسميًا.. السماح ببيع "الفياجرا" النسائية
رسميًا.. السماح ببيع "الفياجرا" النسائية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أيزيدية: "أجهضت مرتين بالإكراه على أيد داعشي"

#

تفاصيل مثيرة حول الطائرة الإندونيسية المنكوبة

#

وثائقي عن عائلة الأسد يكشف ما فعله مع المجندات

#

شاهد..وفاة فنانة شهيرة علي الهواء مباشرة

كشف نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى القصر العيني سابقاً، عن أن الفياجرا النسائية «موجودة بالخارج وطبياً ليست ضارة».
وأوضح "عبدالمقصود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين بلس"، مساء الخميس، أن "البرود الجنسي عند السيدات قد يكون سببه عضوي بسبب الطهارة، أو الرغبة في عدم المعاشرة الجنسية للسيدات والعقار فقط يزود الرغبة من الناحية النفسية وليس له علاقة بحالات الطهارة".
وأشار عبد المقصود إلى أنه "لا تزود المتعة الجنسية ولكنها تزود الرغبة الجنسية، وهناك فرق بين الاثنين"، مضيفا أن "الكوكايين كمان بيزود الرغبة الجنسية للفتيات، وهذا يفسر سبب اتجاه الفتيات للكوكايين لأنه يزود الرغبة الجنسية لديها".
وأضاف "عبدالمقصود" أن "الفياجرا مفيدة حال استخدامها بشكل صحيح، ولازم الناس تفهم إنها تزود الرغبة فقط وليس المتعة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» كاتبة صحفية "عن الفياجرا النسائي": حاجة هتبسط الراجل والست
» بالفيديو.. حقيقة ضبط كلاب مذبوحة لبيعها في شبرا
» بالصور والفيديو: إطلالة مثيرة وساخنة لرانيا يوسف
» الحكومة تمهد لتصفية شركات «الحديد والصلب» وسط اعتراضات
» "يونيسيف" تحذر من وفاة 76 مراهقا يوميا جراء الإيدز
» ماكرون يقرر لقاء ولي العهد السعودي في الأرجنتين
» «بوتين» يحرج «ترامب»: لدينا لقاءات أهم
» مصرية تقود وحدة صواريخ قوات البحرية الأسترالية
» «ترامب» يلغي لقاءً رسميًا مع «أردوغان»
» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
» "دولة فلسطين" تهدد بسقوط نتنياهو

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية