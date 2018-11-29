مدير القصر العيني يكشف تفاصيل مثيرة عن الفياجرا النسائي

كشف نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى القصر العيني سابقاً، عن أن الفياجرا النسائية «موجودة بالخارج وطبياً ليست ضارة».
وأوضح "عبدالمقصود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين بلس"، مساء الخميس، أن "البرود الجنسي عند السيدات قد يكون سببه عضوي بسبب الطهارة، أو الرغبة في عدم المعاشرة الجنسية للسيدات والعقار فقط يزود الرغبة من الناحية النفسية وليس له علاقة بحالات الطهارة".
وأشار عبد المقصود إلى أنه "لا تزود المتعة الجنسية ولكنها تزود الرغبة الجنسية، وهناك فرق بين الاثنين"، مضيفا أن "الكوكايين كمان بيزود الرغبة الجنسية للفتيات، وهذا يفسر سبب اتجاه الفتيات للكوكايين لأنه يزود الرغبة الجنسية لديها".
وأضاف "عبدالمقصود" أن "الفياجرا مفيدة حال استخدامها بشكل صحيح، ولازم الناس تفهم إنها تزود الرغبة فقط وليس المتعة".