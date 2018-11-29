مدير القصر العيني يكشف تفاصيل مثيرة عن الفياجرا النسائي

كشف نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى القصر العيني سابقاً، عن أن الفياجرا النسائية «موجودة بالخارج وطبياً ليست ضارة».



وأوضح "عبدالمقصود"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" عبر فضائية "الرافدين بلس"، مساء الخميس، أن "البرود الجنسي عند السيدات قد يكون سببه عضوي بسبب الطهارة، أو الرغبة في عدم المعاشرة الجنسية للسيدات والعقار فقط يزود الرغبة من الناحية النفسية وليس له علاقة بحالات الطهارة".

