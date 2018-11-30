  • الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:35 ص
بحث متقدم
الهلالي

بالفيديو..أقوى رد من أستاذ عقيدة على "الهلالي"

بطاطس

تحليل صادم من خبير استراتيجي علي أزمة البطاطس

«فياجرا وردية».. للنساء

صيدلي يفجر مفاجأة مدوية بشأن "الفياجرا النسائية"

عكاشة

"عكاشة" يكشف عن كارثة كبرى في هذا المجال

رسميًا.. السماح ببيع "الفياجرا" النسائية

مدير القصر العيني يكشف تفاصيل مثيرة عن الفياجرا النسائي

السيسي وفتاة التروسيكل

"فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس

أرشيفية

بعد حالات القتل.. هل تحظر الحكومة «pubg »؟

الامام الاكبر شيخ الازهر

سر تجاهل الإعلام لبيان «كبار العلماء».. «جبر»: البعض حذفه بالفعل

أرشيفية

مكاسب عظيمة من حظر إعلانات السجائر

مرقس

هذا ما يفعله الأنبا «مرقس» فى السعودية

بالفيديو..

"عكاشة" يكشف عن كارثة كبرى في هذا المجال

آخر الأخبار

عكاشة
عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة دمج "التعليم" لكتابي الدين الاسلامي والمسيحي معا

#

مصر أجبرت إسرائيل على وقف اطلاق النار

#

10 شركات ضخمة هي مصدر كل ما تشتريه

#

ممثل إباحي مصري يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن مصر تعرضت لاختراق شديد جدًا في الإعلام، لافتًا إلى أنه كان هناك حصارًا شديدًا للإعلام لاقتناصه واختراقه.
وأشار "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، إلى أن مصر تعرضت لاستغلال كامل لإعلامها لصالح أعدائها.
وأشار "عكاشة" إلى أن هذا الاختراق حدث بين وكلاء إعلانيين وشركات استطلاع رأي ومنتجين في الدراما وكُتاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد صلاح.. مَن حام حول «السوشيال ميديا» سقط في الفخ
» البورصة تخسر 13 مليار جنيه في أسبوع
» كاتبة صحفية "عن الفياجرا النسائي": حاجة هتبسط الراجل والست
» بالفيديو.. حقيقة ضبط كلاب مذبوحة لبيعها في شبرا
» بالصور والفيديو: إطلالة مثيرة وساخنة لرانيا يوسف
» الحكومة تمهد لتصفية شركات «الحديد والصلب» وسط اعتراضات
» «العربية للتصنيع»: مصر ستنتج السيارات محليًا قريبًا
» "يونيسيف" تحذر من وفاة 76 مراهقا يوميا جراء الإيدز
» ماكرون يقرر لقاء ولي العهد السعودي في الأرجنتين
» «بوتين» يحرج «ترامب»: لدينا لقاءات أهم
» قمة العشرين قد تناقش اتهامات "بن سلمان"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية