وزير سوداني يكشف حقيقة زيارة نتنياهو للخرطوم

صرح بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، بأن الإسرائيل تمارس الإثارة عبر إعلامها بترويج شائعات حول زيارة بنيامين نتنياهو للسودان.



وأكد "جمعة"، في حواره ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، مساء الخميس، أن السودان موقفها واضح من إسرائيل، والعلاقات بين البلدان لا تبنى بمجرد الزيارات، مضيفًا: "إحنا موقفنا متناسق مع الدول العربية والإسلامية، ونرى أهمية إقامة دولة فلسطين قبل أي علاقات".

