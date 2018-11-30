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تحليل صادم من خبير استراتيجي علي أزمة البطاطس

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المصريون ـ متابعات

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كشف اللواء إيهاب يوسف، الخبير الاستراتيجي لإدارة المخاطر الامنية، عن أن توفير التعليم أو الصحة والغذاء بشكل مناسب من ثوابت الأمن القومي، مشيرا إلى أن من يستهدف الأمن المصري يعمل على نشر الشائعات حول إزالة الدعم عن البنزين أو التموين في محاولة منه لتكسير شعور المواطن بالولاء والأمان. 
وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن أزمة البطاطس حدثت بسبب شائعة حول وجود نقص في هذه السلعة بهدف حشد المواطن ضد الدولة، وبالتالي يحدث نوع من الاحباط لدى المواطن. 
وأكد الخبير الاستراتيجي أن الإعلام عليه أن يوفر المعلومة الصحيحة للمواطن لمحاربة الشائعات التي تنشرها الجماعات المعادية لمصر .


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