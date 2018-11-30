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وزير الإنتاج الحربي:

هذا الأمر يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية

الحياة السياسية

العصار
العصار

المصريون ـ متابعات

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قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إن معرض "إيديكس 2018" أول معرض للأسلحة يُقام على أرض مصر، وهو يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم، مشيراً أن من ينظم هذه المعارض دول كبرى لديها صناعات دولية كبير، ومصر تستحق أن تكون في هذه المكانة.
وأضاف "العصار"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة، وتعود أيضاً لوزنها وثقلها في محيطها الأفريقي والعربي، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يكون المعرض بصفة دورية.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن تنظيم مصر لمعرض "إيديكس 2018"، يثبت أنها دولة تمتلك صناعة دفاعية قوية، ويتم من خلالها عرض ما لدينا من صناعة أمام الحضور ووفود الدول المشاركة في المعرض.
وأشار إلى أن للمعرض فوائد عدة في مجال الصناعات الدفاعية منها إتاحة الفرصة لعرض منتجات مصر من الصناعات الدفاعية، وإمكانية توقيع عقود بيع، وأيضا الإطلاع على التكنولوجيا وكل ما هو جديد في عالم التسليح.
ولفت "العصار" إلى أنه تم توجيه دعاوى لمختلف دول العالم الكبيرة، والقادة العسكريين وقادة الصناعات العسكرية حول العالم، مشيراً إلى أن حضورهم يتيح الفرص للنقاش، مؤكداً حضور وفود وممثلي عن كافة دول العالم للمعرض.

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