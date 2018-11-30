غادة والي: التطوع محور أساسي في بناء المجتمع

30 نوفمبر 2018 - 01:15 ص

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المصري يحظى بالعديد من المؤسسات الشاهدة على كرم وعطاء المصريين وحيوية المجتمع المصري من مبرة محمد علي وجامعة القاهرة ومستشفى العجوزة الخيرية وغيرها، مشيدة بدور المجتمع المدني ووصفته بأنه عمادة الطبقة المثقفة المتعلمة والمهنيين ممن لديهم رغبة في العطاء وتحقيق الكثير لوطنهم.



وأكدت والى - في كلمتها أمام ندوة "أهمية دور العمل المدني في تحسين أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادي"، أمس الخميس، والتي نظمها نادي روتاري كايرو ريفر نايل - على أهمية فكرة التطوع وأهمية تنمية التطوع لدى الشباب والمجتمع كأحد الأذرع الأساسية في تحقيق البرامج والسياسات وبناء المجتمع، مشيرة إلى أن عدد المتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بلغ 27 ألف متطوع، و32 ألف شاب وشابة في مبادرة مستقبلنا في أيدينا.

وأشارت إلى أن المجتمع المصري دائمًا يسرع إلى المساهمة وتقديم التبرع والدعم المادي ولكن هناك أيضًا حاجة إلى نشر فكرة التطوع بالوقت والجهد والمال، مضيفة أن "دول العالم تهتم بنشر فكرة التطوع وترسيخه والتوعية بأهميته والعمل المجتمعي للأبناء من خلال المدرسة ونحن في حاجة إلى توجيه أبنائنا للعطاء الاجتماعي وحثهم على الاهتمام بالمجتمع وجعلهم أكثر دراية بمشاكل مجتمعهم والتفاعل معها".