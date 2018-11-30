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فى المرحلة الأولى..

11 مليونا و500 ألف مواطن شاركوا بمبادرة فيروس سى الرئاسية

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مدبولى
مدبولى

وكالات- حنان حمدتو

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الوزراء للقضاء علي فيروس سي، شملت 11 مليونا و500 ألف مواطن تم الكشف عليهم.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس، أن 5% من الذين خضعوا للكشف، ثبت حملهم لفيروس سي خلال المرحلة الأولى، موضحا أنه خلال الكشف علي فيروس سي يتم أيضا الكشف عن الأمراض غير السارية، خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب يخضعون لجراحات القلب بسبب الإصابة بالضغط والسمنة.

وأوضح أن 7% من المواطنين الذين تم الكشف عليهم بالمرحلة الأولى ثبت إصابتهم بالسمنة والضغط والقلب ، ولفت إلي أن المصابين بفيروس سي مع مرور الوقت في حالة عدم العلاج من المتوقع إصابتهم بفشل كلوى، لافتا إلى أن زيادة معدل الفقر للأسرة المصرية أحد اسبابه هو إصابه أحد أفراد الأسرة بمرض خطير، وأن فيروس سي موجود بين الأعمار الصغيرة، حيث ثبت إصابة شباب في سن العشرينات بالفيروس، غير أن الحكومة حريصة علي صحة المواطنين، والتوسع في برنامج القضاء على فيروس، سي ليشمل طلاب المدارس الثانوى والجامعات .


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