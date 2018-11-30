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مفاجأة.. عاطل يصنع الاستروكس من مبيد حشرى

قضايا وحوادث

مخدر الاستروكس
مخدر الاستروكس

شيماء السيد

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اعترف عاطل متهم بتصنيع مخدر الاستروكس، والاتجار به عقب القبض عليه بالوراق، أنه يستخدم مبيدات حشرية بالإضافة إلى مادة "الكيتامين" وهى مادة تستخدم فى تخدير الحيوانات، بالإضافة إلى "الأسيتون" وهى مادة تستخدم فى إزالة طلاء الأظافر، وخلط تلك المواد بمادة الاستروكس الخام.

وأضاف  المتهم "فتحى.ف.ر" أن عملية تصنيع المخدر سهلة، حيث يجريها داخل مسكنه، ثم يعبئها داخل أكياس صغيرة لبيعها لعملائه وتحقيق أرباح.

واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد تورط "فتحى.أ" 27 سنة عاطل، فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 6 أكياس من مخدر الاستروكس، بلغ وزنها كيلو ونصف، و6 زجاجات تحتوى على مادة الأسيتون، وكيس يحتوى على مادة الكيتامين الخام لتصنيع الاستروكس يبلغ وزنه 250 جرام، ومبلغ 925 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بحيازته للمضبوطات، لتصنيع مخدر الاستروكس،  وبيعه لعملائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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