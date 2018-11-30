التشكيل المتوقع لـ «سيد البلد» فى مواجهة الزمالك

محمد عبد الحارس
استقر حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على التشكيل الذى يخوض به لقاء الزمالك مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس زايد كالآتي:
حراسة المرمى: الهانى سليمان.
خط الدفاع: محمود شعبان و محمد بازوكا و ويلسون ومحمد ناصف.
خط الوسط: أحمد مجدى و نور السيد وأحمد داوودا.
خط الهجوم: بناهينى و خالد قمر و رزاق سيسيه.
يذكر أن الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بهدف وحيد بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية.
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