التشكيل المتوقع لـ «سيد البلد» فى مواجهة الزمالك

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استقر حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على التشكيل الذى يخوض به لقاء الزمالك مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس زايد كالآتي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان و محمد بازوكا و ويلسون ومحمد ناصف.

خط الوسط: أحمد مجدى و نور السيد وأحمد داوودا.

خط الهجوم: بناهينى و خالد قمر و رزاق سيسيه.

يذكر أن الزمالك فاز على الاتحاد السكندرى بهدف وحيد بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية.


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