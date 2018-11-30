"سي إن إن" تفصل معلقا دعم حقوق الفلسطينيين

30 نوفمبر 2018 - 10:54 ص

فصلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية المعلق السياسي مارك لامونت هيل، على خلفية كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، ودعا فيها لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة من البحر إلى النهر.



وقال متحدث باسم القناة الإخبارية الأمريكية سي إن إن، في تصريحات نقلتها قناة "فوكس نيوز": "لم يعد مارك لامونت هيل ضمن فريق القناة من الآن".

وتعرض هيل، الأستاذ في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، لحملة صهيونية واسعة النطاق، بعد التصريحات التي أدلى بها في كلمته أمام مؤتمر دولي تابع للأمم المتحدة في نيويورك.



واتهمت المنظمات الإسرائيلية الصهيونية معلق سي إن إن بمعاداة السامية والدعوة لتدمير إسرائيل.



ونفى هيل تلك الاتهامات، في تغريدة على حساببه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت خلال كلمتي عن ضرورة العودة إلى حدود الخامس من يونيو 1967، كي تعود جميع الحقوق للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والسماح بحق العودة للاجئين الفلسطينيين".



وأضاف بقوله: "كلمتي لم تتضمن أي إشارة لتدمير إسرائيل.. تلك الاتهامات هراء ولا أساس لها من الصحة".

