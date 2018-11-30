اوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق مضيق البوسفور

30 نوفمبر 2018 - 10:55 ص

قال قائد القوات البحرية الأوكرانية إيهور فورونشينكو، أمس، إن بلاده تصر على إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية ، مطالبا المجتمع الدولى بالموافقة على هذا القرار لان هناك تصرفا عدائيا ضد أوكرانيا، لذلك وفقا لاتفاقية مونترو المتعلقة بنظام المضائق، لابد ان تغلق تركيا مضيق البوسفور لوضع حد للجانب الروسى .

وأضاف فورونشينكو في المؤتمر الدولي الثاني للأمن البحري في كييف أن روسيا تحاول فرض هيمنتها على بحر البلطيق والقطب الشمالي والشرق الأوسط والأقصى ، لافتا الى ان السيطرة على أوكرانيا أمر مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لذلك فإن التحقيق الكامل لهذه التحولات الديمقراطية والأوروبية-الأطلسية سيؤدي إلى انهيار الطموحات الإمبريالية وآلية الدولة السلطوية للاتحاد الروسي، على حد قوله.

و أفاد بيان الخارجية الألمانية بأن وزير الخارجية هيكو ماس يجتمع اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير هرويسمان لإجراء محادثات ثنائيه حيث تتركز المحادثات على الوضع الحالي في أوكرانيا وتوتر العلاقات الروسية الأوكرانية مجددا وعملية إصلاح البلاد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد نصحت أوكرانيا بالتعقل وإظهار مقاربة ذكية لحادث احتجاز 3 من سفنها اخترقت المياه الروسية في البحر الأسود، وقالت إن حل هذا الأمر لن يتحقق إلا بالحوار ، وفي سياق متصل افتتحت المستشارة الألمانية المنتدى الألماني الأوكراني الثالث في برلين اليوم الخميس وذكرت أنها تعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

و يذكر ان اخترقت 3 سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية يوم الأحد الماضي حدود المياه الإقليمية الروسية، ودخلت منطقة مغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية، وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش ولم تستجب هذه السفن الحربية للنداءات التي أطلقها الجانب الروسي للخروج من مياهه الإقليمية، مما اضطر السلطات الروسية لاحتجاز السفن الأوكرانية و24 بحارا كانوا على متنها.