  • الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
وزارة العدل

حقيقة فرض 2000 جنيه رسوم زواج

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

هبوط اضطراري لطائرة "ميركل".. تعرف على السبب

مدبولي خلال اجتماعه مع وزيري الصحة وقطاع الاعمال

قرار عاجل من الوزراء بشأن الكنائس

الاهلى

بالأسماء.. مذبحة كروية بـ"الأهلى" يناير المقبل

الرفاعي

شاهد.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين

صلاح

مفاجأة.. مصريان ينافسان "صلاح" على الأفضل أفريقيا

أصحاب المعاشات ارشيفية

بشرى سارة من وزارة التضامن بشأن المعاشات

أرشيفية

بالفيديو.. كارثة جديدة عن أسعار البطاطس

الزمالك والاتحاد

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك و«زعيم الثغر»

رياح ورمال وأتربة عصر اليوم

"الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة

لانتهاكات روسية..

اوكرانيا تطالب تركيا بإغلاق مضيق البوسفور

عرب وعالم

فورنشينكو
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير

#

"تركيا" تتهم السعودية بعدم التعاون معها

#

ترامب: لدينا فرصة حاليا لبناء علاقة رائعة مع تركيا

#

تعرف بالتفاصيل على بطل الأزمة الأمريكية التركية

قال قائد القوات البحرية الأوكرانية إيهور فورونشينكو، أمس، إن بلاده تصر على إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية ، مطالبا المجتمع الدولى بالموافقة على هذا القرار لان هناك تصرفا عدائيا ضد أوكرانيا، لذلك  وفقا لاتفاقية مونترو المتعلقة بنظام المضائق، لابد ان تغلق تركيا مضيق البوسفور لوضع حد للجانب الروسى .

وأضاف  فورونشينكو  في المؤتمر الدولي الثاني للأمن البحري في كييف أن روسيا تحاول فرض هيمنتها على بحر البلطيق والقطب الشمالي والشرق الأوسط والأقصى ، لافتا الى ان السيطرة على أوكرانيا أمر مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لذلك فإن التحقيق الكامل لهذه التحولات الديمقراطية والأوروبية-الأطلسية سيؤدي إلى انهيار الطموحات الإمبريالية وآلية الدولة السلطوية للاتحاد الروسي، على حد قوله.

و أفاد بيان الخارجية الألمانية بأن وزير الخارجية هيكو ماس يجتمع اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير هرويسمان لإجراء محادثات ثنائيه حيث تتركز المحادثات على الوضع الحالي في أوكرانيا وتوتر العلاقات الروسية الأوكرانية مجددا وعملية إصلاح البلاد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد نصحت أوكرانيا بالتعقل وإظهار مقاربة ذكية لحادث احتجاز 3 من سفنها اخترقت المياه الروسية في البحر الأسود، وقالت إن حل هذا الأمر لن يتحقق إلا بالحوار ، وفي سياق متصل افتتحت المستشارة الألمانية المنتدى الألماني الأوكراني الثالث في برلين اليوم الخميس وذكرت أنها تعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

و يذكر ان اخترقت 3 سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية يوم الأحد الماضي حدود المياه الإقليمية الروسية، ودخلت منطقة مغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية، وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش ولم تستجب هذه السفن الحربية للنداءات التي أطلقها الجانب الروسي للخروج من مياهه الإقليمية، مما اضطر السلطات الروسية لاحتجاز السفن الأوكرانية و24 بحارا كانوا على متنها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدا محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية
» ختام فعاليات معرض التراث المصرى والحرف اليدوية بأبراج وزارة المالية
» سقوط عصابة التنقيب عن الآثار
» الحرس يواجه الأهلى الليبي وديا
» شاهد.. صدمة إدوارد من إطلالة "رانيا يوسف"
» تحذيرات من سقوط أمطار اليوم والصغرى تسجل 16 درجة
» "فطار الصباحية" ينهي حياة عروسين
» محمد صلاح.. مَن حام حول «السوشيال ميديا» سقط في الفخ
» البورصة تخسر 13 مليار جنيه في أسبوع
» كاتبة صحفية "عن الفياجرا النسائي": حاجة هتبسط الراجل والست
» بالفيديو.. حقيقة ضبط كلاب مذبوحة لبيعها في شبرا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية