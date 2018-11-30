بالأسماء.. مذبحة كروية بـ"الأهلى" يناير المقبل

30 نوفمبر 2018 - 10:58 ص

أنهى مسئولو القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب اتفاقهم مع جهاز فنى أجنبي لتولى المسئولية الفنية خلفًا لكارتيرون.

وأجرى "الخطيب" خلال وجوده بألمانيا اتصالا بالمدرب الألمانى فيليكس ماجات، وذلك لما يتمتع به من شخصية قوية بجانب خبراته وفنياته، إلا أن المدرب طلب راتبا شهريا ضخما لا يتناسب مع الميزانية التى رصدها مسئولو الأهلى والتى تقدر بـ120 ألف دولار شهرياً، وفقا لما نشر بـ"الفجر".

على جانب آخر، دخل الأهلى فى مفاوضات مع أكثر من لاعب، استعدادًا لضمهم يناير المقبل وعلى رأسهم الثنائى البوركينى إيريك تيراورى ومحمود وحيد لاعبا المقاصة، بعدما قدمت لجنة التعاقدات بالأهلى عرضاً يقضى بحصول الفريق الفيومى على 15 مليون جنيه بجانب خدمات أحمد الشيخ مقابل انتقال ثنائى المقاصة.

وفتح الأهلى أيضًا خطا من المفاوضات مع مسئولى الترجى التونسى بشأن الحصول على خدمات ثنائى الفريق أنيس البدرى مهاجم الفريق أو الكاميرونى فرانك كوم وطلب مسئولو الترجى فى اللاعب 4 ملايين دينار تونسى أى ما يقارب 24 مليون جنيه مصرى.

وفى السياق نفسه، قطع الأهلى شوطا كبيرا من المفاوضات مع فريق العين الإماراتى بشأن ضم حسين الشحات فى يناير.

ويواصل الأهلى مفاوضاته مع الإسماعيلى بشأن ضم محمود متولى الذى يرغب فى الانضمام للفريق الأحمر، بالإضافة إلى استمرار مفاوضات الأهلى مع المقاولون لضم طاهر محمد طاهر صانع العاب ذئاب الجبل الذى يعيقها المقابل المادى الكبير الذى طلبه المقاولون الذى وصل إلى 20 مليون جنيه.

فى المقابل بات محمد محمود لاعب وادى دجلة اقرب المنضمين لصفوف المارد الأحمر فى يناير القادم بعد موافق مجلس ادارة دجلة على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء

وفى سياق مختلف قررت لجنة الكرة بالنادى الأهلى الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين على مرحلتين تبدأ الاولى فى يناير القادم بالإطاحة بأكثر من 5 لاعبين على أن تستكمل باقي التصفية فى نهاية الموسم وتعد أبرز الأسماء الراحلة فى فترة الانتقالات الشتوية هم "أحمد الشيخ وباسم على وأكرم توفيق وعمرو جمال بجانب أحمد حمودى وأحمد علاء"، خاصة أن معظمهم قد خرج من القائمة الإفريقية التى ستشارك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.