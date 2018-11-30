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"المحافظين" يدعم الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال

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المحافظين

أمينة عبد العال

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أعلن حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، تزامنا مع احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن معهم والموافق يوم 29 نوفمبر، للتأكيد على استمرار التركيز على القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين.

كما أكد حزب المحافظين على دعمه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته الفلسطينية، وتحقيق حريته واستقلاله، معربا أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة كبيرة حتى يركز المجتمع الدولي اهتمامه على تلك القضية التي لم تُحسم بعد، مجددا المطالبة بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وتقرير مصيره دون تدخل خارجي.

ويدعم حزب المحافظين قضية الشعب الفلسطيني وحقه المطلق في الاستقلال الوطني والسيادة على أراضيه، ومؤكدا على حق كل فلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته التي انتزعت منه قهرا وظلما.


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