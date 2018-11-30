إغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

30 نوفمبر 2018 - 10:59 ص

قررت هيئة مواني البحر الأحمر، غلق ميناء نويبع بجنوب سيناء مساء امس الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وصعوبة دخول السفن والقطع البحرية إلى رصيف الميناء.

وقال مصدر ملاحي إن سرعة الرياح بمدينة نويبع تراوحت بين 22 إلى 27 عقدة بحرية، واتجاهها جنوبية، بينما ارتفعت الأمواج 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة، مضيفا أن قرار الإغلاق يستهدف تحقيق سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وطالب اللواء هشام أبو سنة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجيومائية لسلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات العامة والخاصة .