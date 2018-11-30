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سقوط عصابة التنقيب عن الآثار

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التنقيب عن الاثار

أحمد الشربيني

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تمكنت الأجهزة الأمنية فى الفيوم من القبض على عصابة للتنقيب عن الآثار أثناء الحفر بمركز طامية، وتم التحفظ على موقع الحفر والأدوات المستخدمة، لحين العرض على النيابة المختصة.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، يفيد ضبط كل من، "عمار م ع ا م " 20 سنة، طالب، و" أحمد ا ا " 28 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، و" محمد ف ع ا ع ا" 26 سنة، طالب، و"صابر خ ش " 36 سنة، عامل"، أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مكون من طابق واحد ملك " محمد ع ا م " والد الأول.

وتبين أنهم حفروا حفرة بعمق نحو 10 أمتار، وقطرها مترين، وعلى مساحة 10 أمتار، كما ضبط بحوزتهم غاطسين مياه كهربائي، وخرطوم مياه بطول 20 مترا، وأسلاك كهربائية، وتم التحفظ على المضبوطات وموقع الحفر، وتحرر المحضر رقم 6381 لسنة 2018 إداري مركز شرطة طامية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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