  • الجمعة 30 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
وزارة العدل

حقيقة فرض 2000 جنيه رسوم زواج

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

هبوط اضطراري لطائرة "ميركل".. تعرف على السبب

مدبولي خلال اجتماعه مع وزيري الصحة وقطاع الاعمال

قرار عاجل من الوزراء بشأن الكنائس

الاهلى

بالأسماء.. مذبحة كروية بـ"الأهلى" يناير المقبل

الرفاعي

شاهد.. حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين

صلاح

مفاجأة.. مصريان ينافسان "صلاح" على الأفضل أفريقيا

أصحاب المعاشات ارشيفية

بشرى سارة من وزارة التضامن بشأن المعاشات

أرشيفية

بالفيديو.. كارثة جديدة عن أسعار البطاطس

الزمالك والاتحاد

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك و«زعيم الثغر»

رياح ورمال وأتربة عصر اليوم

"الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة

قرار عاجل من الوزراء بشأن الكنائس

الحياة السياسية

مدبولي خلال اجتماعه مع وزيري الصحة وقطاع الاعمال
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الوزراء يوافق على تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا

#

قرار بنزع ملكية أراضٍ بجزيرة الوراق

#

برلماني يطالب بإغلاق الفضائيات العارضة لإعلانات «الدجالين»

#

نتنياهو :قرار نقل سفارة البرازيل للقدس تاريخى

رئيس الوزراء

كنيسة

وزير العدل

لجنة

مصطفى مدبولى

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس علي تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك بعد أن يتم إثبات أنها غير مقامة على أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن  508 كنائس ومبان تابعة.

وخــلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس الإجتماع بحضور وزراء العدل، والآثار، وشئون المجالس النيابية، وممثلي الجهات المعنية  بقيام وزير التنمية المحلية بموافاة اللجنة خلال اجتماعها القادم بتقرير متابعة يتضمن نتائج أعمال اللجان الفنية التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بتشكيلها داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، وهي اللجان التي تضم ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة. 

كما وجه رئيس الوزراء بوضع إطار زمني يتم خلاله الانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفى الشروط التي حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، مع تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، ليتم الانتهاء من قرارات التقنين في أقصــر فترة ممكنة.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعيّ.. "عظات" الإمام للإسلام السياسي!1/2

محمود سلطان

هل الفتاوى الشاذة جزء من السياسة؟!

فراج إسماعيل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدا محاكمة العادلي وآخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية
» ختام فعاليات معرض التراث المصرى والحرف اليدوية بأبراج وزارة المالية
» سقوط عصابة التنقيب عن الآثار
» الحرس يواجه الأهلى الليبي وديا
» شاهد.. صدمة إدوارد من إطلالة "رانيا يوسف"
» تحذيرات من سقوط أمطار اليوم والصغرى تسجل 16 درجة
» "فطار الصباحية" ينهي حياة عروسين
» محمد صلاح.. مَن حام حول «السوشيال ميديا» سقط في الفخ
» البورصة تخسر 13 مليار جنيه في أسبوع
» كاتبة صحفية "عن الفياجرا النسائي": حاجة هتبسط الراجل والست
» بالفيديو.. حقيقة ضبط كلاب مذبوحة لبيعها في شبرا

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري
العمليات القيصرية