"الهجرة" تنفى فرض رسوم على بطاقات المحامبن المصريين بالخارج

30 نوفمبر 2018 - 11:14 ص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج.

وتواصل المركز مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والتى اكدت انه لا صحة لتلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنها تواصلت مع نقابة المحامين، وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أى رسوم جديدة سواء بالدولار أو أى عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هى تماماً، وتسدد بالجنيه المصرى وليس بالدولار، مشيرةً إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن عار تماماً عن الصحة، ويهدف لإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.