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الألفي: المنظمات الحكومية تحتاج إلى شباب لقيادة وتنفيذ التغيير الإدارى

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استاذ ادارة
استاذ ادارة

أمينة عبد العال

قالت الدكتورة ريم الألفى أستاذ الإدارة بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن المنظمات الحكومية تحتاج إلى شباب مؤهل لقيادة وتنفيذ التغيير الإدارى اللازم لتقديم خدمات مواكبة للنظم العالمية، وحذرت من مشكلة كبيرة ستواجه هذه المنظمات بسبب وقف التعيين فى الحكومة.

جاء ذلك خلال مشاركة "الألفى"، فى مؤتمر"ترشيد الهياكل التنظيمية فى الأجهزة الحكومية العربية"، "نحو منظمات حكومية رشيقة"، الذى نظمه معهد التنمية الإدارية بالقاهرة، واختتم أعماله مؤخراً.

وأكدت الألفى أن التغيير فى المنظمات الحكومية يحتاج أولا إلى وضع استراتيجية لكا منظمة، ووضع خطة التغيير، واختيار فريق العمل الذى يقود وينفذ التغيير، ولا بد أن يكون ضمن الفريق شخص متخصص فى الرد على المناهضين لعملية التغيير، الذين يطلقون الشائعات للتشويش على الأهداف الرئيسية للتغيير، كما يجب على الإدارة إقناع الموظفين بأهمية التغيير وربط ذلك بمصالحهم المباشرة، وأن التغيير فى مصلحتهم، لأن الطبيعة البشرية تدفع الموظفين لرفض التغيير.

وطالبت "الألفى"بوجود منقبين عن المواهب داخل المنظمات الحكومية، وتأهيل الموهوبين ووضعهم فى المناصب المناسبة لقيادة التغيير وتنفيذه داخل المنظمات، وضربت مثلا بما تقوم به وزارة البترول التى تتولى إعداد الكوادر المبشرة وتأهيلها لتولى المناصب القيادية، وأكدت إن اتباع أسلوب إدارة المواهب يحتاج إلى إدارات عليا تمتلك استراتيجية تريد تنفيذها.

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