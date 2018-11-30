القبض على جزار اعتدى على طبيب أثناء عمله

30 نوفمبر 2018 - 11:33 ص

ألقت مباحث البحيرة القبض على الجزار المتهم بالاعتداء على طبيب بيطري في مجزر دمنهور أثناء ممارسة عمله بسبب محضر حرره المصاب.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، يفيد بوجود بلاغ من سالم شعبان، طبيب بيطري بمجرز دمنهور، بتعدي "هـ .أ" 40 سنة، جزار، عليه أثناء ممارسة مهام عمله بمجزر دمنهور، كما اتهم شقيق الجزار بالتحريض على الإعتداء عليه.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول واعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها في أحد المجاري المائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثاني الهارب.