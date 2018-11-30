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بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين المصريين والإندونيسيين

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يوم في اندونيسيا
يوم في اندونيسيا

أمينة عبد العال

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ففي إطار التبادل الثقافي ودعم وتنمية الكوادر الشبابية أقيمت فعالية "يوم في اندونيسيا للتعرف على الثقافة الاندونيسية من خلال عدة فقرات منها :- السلام الوطني لكلا البلدين (مصر-إندونيسيا) وعرض فيديو عن المركز الثقافي الاندونيسي والتعريف بالمنح والبرامج المقدمة من خلال السفارة والتحدث عن بعض أنشطة المركز الثقافي مثل اللغة والعروض وكيفية الاستفادة من فعاليات المركز بالإضافة لعروض للفن الشعبي الاندونيسي وعرض عن لعبة السيلات وهي فن الدفاع عن النفس بإندونيسيا.

حيث رحب د.عثمان شهاب بالحاضرين وأعضاء مجلس الشباب المصري وقام بتعريف انشطة المركز حيث قال ان المركز يملك فصول متعددة لتعليم اللغة الاندونيسية لغير الناطقين بها وذلك بشكل مجاني تمامًا وأضاف ان هناك 300 طالب يتعلمون اللغة الاندونيسية بالإضافة لـ 40 طالب يتدربون الرقص والموسيقى وأكثر من 400 شخص يتدربون على لعبة السيلات للدفاع عن النفس.

 وقال ان المركز اطلق تجربة جديدة وهي منحة لاندونيسيا لمدة شهرين ليدرس الطلاب اللغة والثقافة هناك ليروا ما يتعلمونه على أرض الواقع فالشعب الاندونيسي شعب يربطه التعاون والمحبة والإنسانية مع الشعب المصري.

كما شكر رئيس مجلس الشباب المصري على التعاون بينهما وقال انه يسعد بهذا التعاون وبتجربة اليوم المصري الاندونيسي التي أقيمت في عدة محافظات مصرية مثل الغربية وجنوب سيناء وبورسعيد بالتعاون بين مجلس الشباب المصري والسفارة الإندونيسية بالقاهرة وأدى ذلك التعاون الى ترشيح وفد من مجلس الشباب ليحضر منتدى بالي الديمقراطي بإندونيسيا.

وقال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ان مصر وإندونيسيا يربطهما تعاون منذ سنوات عديدة حيث كان يوجد صداقة بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أحمد سوكارنو ويوجد كثير من المصريين يعرفون من هو الرئيس سوكارنو وهكذا بالنسبة للشعب الاندونيسي يعرف الرئيس عبد الناصر، وإن اندونيسيا دولة ذات قوة حيث انها مرشحة لتكون سابع اقتصاد على مستوى العالم.

وأنها بلد تتميز بالجمال حيث ان بها أكثر من 17 ألف جزيرة وإن جزيرة بالي هي أجمل وجهه سياحية على مستوى العالم وبها تعدد للثقافات جعلها مركز لتعليم الالاف من الدول المختلفة، وأضاف ان المجلس يعتز بالتعاون مع السفارة الإندونيسية وإن فعالية اليوم المصري الاندونيسي سوف تتكرر في عدة محافظات أخرى حتى تصل إلى جميع محافظات مصر.

والجدير بالذكر إنه حضر الاحتفالية محمد عبد الحليم المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري، نهى أمين مدير المكتب الاعلامي للمجلس،محمود ممدوح المدير الاداري للمجلس بالإضافة للعديد من كوادر المجلس وكوادر السفارة. 


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بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي بالصور.. يوم في إندونيسيا لتبادل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي


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