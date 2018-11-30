تأخر 9 رحلات جوية عن الإقلاع لصيانة فى التشغيل

30 نوفمبر 2018 - 12:02 م

تأخرت 9 رحلات دولية عن الإقلاع فى المواعيد المقررة لها صباح اليوم بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول.

وافادت مصادر بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة تأخرت عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض، ورحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة الكويت، ورحلة خطوط طيران الاتحاد 658 المتجهة إلى أبو ظبى، لمدة تزيد عن ساعتين، وذلك بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول.

وأضافوا أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا، ورحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، ورحلة الخطوط ايرفلوت 401 المتجهة إلى موسكو، ورحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا، تأخروا عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.