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غدا..

زايد تعلن انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة فيروس سى

الحياة السياسية

زايد
زايد

متابعات حنان حمدتو

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان انطلاق المرحلة الثانية من  مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية غدا السبت، حيث يستهدف الفحص 20 مليون  مواطن فى 11 محافظة.

وأكدت زايد أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن الإصابة بفيروس سى والأمراض غير المعدية ستبدأ حتى 28 فبراير 2019، وتشمل محافظات: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

 وقالت وزيرة الصحة والسكان  فى تصريحات صحفية لـ " اليوم السابع" إن المرحلة الثانية تستهدف ما يقرب من 20 مليون مواطن فى الــــ 11 محافظة وتابعت: "هناك توجيهات بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بكل محافظة"، مؤكدة أن التعاون هو سر نجاح المرحلة الأولى بالمحافظات الـ9.


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