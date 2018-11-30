نوح : السيسي له " ألف عين"

30 نوفمبر 2018 - 12:37 م

قال المحامي مختار نوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحارب في جبهات الإرهاب ويحارب جبهات المصالح والفساد ويحارب جبهة الجمود الفكري والديني ويحارب جبهة الانتفاع بفساد التعليم.

وأضاف على حسابه بـ"فيس بوك" أنه أيضا يحارب تكتل رجال الأعمال، وهي جبهة أمنيات الرجوع للعصر الذهبي لهم، ويحارب جبهة الاستعمار الدولي وخدامهم ويحارب من أجل الوجود العربي وغيره الكثير، مضيفا أننا معه فهو "له ألف عين".

وأكد نوح: "أما نحن فقد وقفنا معه وخلفه ورفضنا ذهب العمالة والخيانة ولم نلتفت إل شائعات تتهمنا بالنفاق أو بالمجاملة أو الوصولية، فنحن إذن جيش كبير".

وتابع قائلا: "قد نعاني من نقص الإمداد وقد نعاني من عدم التواصل مع القيادة وقد نعاني من بعض الإعلام وقد نعاني من التفرق أو من الشك واهتزاز الثقة بنقاء النوايا وقد لا يصدق البعض نفسه أن الله قد أراد لمصر الخير والهيبة والجيش القوي والمركز الدولي والبناء الاقتصادي المسقبلي، ولكن يجب أن يملك كل منا ألف عين".

وشدد على أنه قد جاء وقت التوحد مع القائد ومساندته ولا ننشغل إلا بالمعركة فنحن في الحقيقة جنود مصر التي ركب البعض فيها حصان الدعوة الإسلامية فاستمعنا إلي خرافاتهم، بينما تعجز الدفاتر عن حصر ثرواتهم.

كما ركب البعض حصان الإصلاح السياسي فأغرانا بالأرقام والأوهام لصالح التشكيك والتفريق.

وطالب نوح الجميع بالتوحد قائلا: كما التزم قائدكم بالعمل الصامت الجاد ولم يلتفت إلي ما يصنعه العدو من معارك فرعية تافهة فتوحدوا أنتم أيضا وواجهوهم بقوة المعلومات وخبرة الجنود وثقة الأولين.