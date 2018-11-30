بدء التسجيل فى عمومية "الصيادلة" لمناقشة الميزانية

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متابعات حنان حمدتو

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بدأ الصيادلة فى التوافد لحضور الجمعية العمومية العادية تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، بمقر النقابة  بالأزبكية، وذلك لمناقشة ميزانية عام 2017، والنظر في القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

 وقالت النقابة، فى بيان لها، إن محيط مقر النقابة بالأزبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالأزبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالاضافة الى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.

 وأشارت إلى أنه تم تجهيز المكان بشاشات عرض كبيرة ووضع اكثر من 750 مقعد "كرسى" بمعدل 250 كرسيًا فى كل دور خارج القاعة لاستيعاب الحضور.


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