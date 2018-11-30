» "كاف" يضع "كارتيرون" في قائمة الأفضل أفريقيًا

30 نوفمبر 2018 - 01:05 م

تواجد باتريس كارتيرون ضمن قائمة المرشحين للحصول علي جائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2018.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب فى أفريقيا لعام 2018 ضمت 10 مدربين، أبرزهم باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للنادى الأهلي، ومعين الشعبانى المدير الفنى لنادى الترجى التونسى، وخوان كارلوس جاريدو المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلي، والمدرب الحالى لنادى الرجاء البيضاوى المغربى.

وقاد معين الشعباني فريق الترجي للحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا 2018، فيما قاد كارتيرون فريق الأهلي للصعود إلى نهائى المسابقة القارية قبل أن تتم إقالته من منصبه بعد الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل مدرب فى أفريقيا لعام 2018 فى الثامن من يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار"، حيث تقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف".