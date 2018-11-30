"كاف" يسحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون

30 نوفمبر 2018 - 01:21 م

أعلنت تقارير إعلامية مفاجأة صادمة للكاميرون بسبب قرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب تنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 إلى دولة أخرى.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي، فى وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" اليوم فى العاصمة الغانية "أكرا" قد يحسم مسألة استضافة الكاميرون لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 من عدمها، بناءً على التقارير الواردة من لجان التفتيش.

ومن المنتظر أن يفتتح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب عرض جديد للترشيح من أجل اختيار بلد يستضيف النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام للمرة الأولى خلال فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخباً، حال تم الاستقرار رسمياً على استبعاد الكاميرون.