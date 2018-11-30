قائمة الأهلى استعدادًا لمواجهة بتروجت

محمد عبد الحارس
أعلن محمد يوسف المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري.
وضمت القائمة على كلا من:-
فى حراسة المرمي: شريف إكرامي وعلى لطفى ومصطفى شوبير
فى الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم على ومحمد هانى
فى خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي.
وفى الهجوم : مروان محسن ووليد أزارو.
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