» شاهد.. ماراثون بالدرجات لوزير الشباب من أمام "الأهلي"

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شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة فى فعاليات ماراثون دراجات من أمام النادى الأهلى بالجزيرة صباح اليوم الجمعة بمشاركة العديد من نجوم الفن والرياضة والمئات من طلاب المدارس، بالإضافة للعديد من أعضاء النادي.

كما شارك في الماراثون الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبا عن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأقيم المارثون برعاية وزارة الشباب واتحادي الدرجات والرياضة المدرسية وتحت إشراف اللجنة العليا للجان ولجنة الطفل.



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