» تركيا وألمانيا وأوكرانيا وسويسرا أبرز رحلات الغردقة وشرم

30 نوفمبر 2018 - 02:14 م

وصلت إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة اليوم الجمعة 18 رحلة من دول أوروبية على متنها عدد من الأفواج السياحية، وذلك للتمتع بالأماكن السياحية في المدينتين.

ومن المقرر أن يصل إلى شرم الشيخ اليوم 9 رحلات من أوروبا من بينها 4 رحلات من أوكرانيا ورحلتان من ألمانيا ورحلتان من تركيا ورحلة أخرى من الاردن.

كما يستقبل مطار الغردقة 9 رحلات أوروبية بواقع 4 رحلات من أوكرانيا ورحلتين من تركيا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من سويسرا.