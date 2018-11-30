» ضبط مدير إدارة تعليمية بحوزته 346 تمثالا أثريا

30 نوفمبر 2018 - 02:16 م

تمكنت مباحث الآثار من ضبط مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش فى المنيا بحوزته 346 تمثالا أثريا، تلقى اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بلاغًا يفيد بوجود كميات كبيرة من التماثيل الأثرية بحوزة موظف فوجه اللواء محمد الغول مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار بملاحقة المتهم والتحفظ على المضبوطات.

وتم وضع خطة أمنية مفادها تقمص أحد رجال الشرطة شخصية بائع لشراء القطع الأثرية من المتهم، حتى تم استدراجه والقبض عليه وبحوزته المضبوطات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.