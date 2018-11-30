كيف يساعد الليمون على علاج البرد والأنفلونزا؟

30 نوفمبر 2018 - 02:24 م

يعاني الكثيرون في فصل الشتاء من أعراض البرد والأنفلونزا وهناك بعض المشروبات التي تساعد علي الشفاء منهم.

يقول الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية يبدأ الحديث عن نوعية المشروبات التى تحافظ على صحتنا وتقوى مناعتنا وتنشط الدورة الدموية، لتساعدنا على تدفئة الجسم فى برد الشتاء وفى جو الأمطار ونقدم مشروبات صحية غير مألوفة لتشجيع الكبار والأطفال عليها سواء باردة أو ساخنة، لتقوية المناعة وتحسين الدورة الدموية.

الليمون المشروب السحرى فى فصل الشتاء..

وقال "مصيلحى" نبدأ بالليمون وهو المشروب السحرى فى فصل الشتاء لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى المضاد للأكسدة والمقوى للخلايا المناعية، لكنه لا يلقى قبولا لدى بعض الأطفال والكبار لطعمه اللاذع المعتاد، ونحن هنا سنقدم وصفات مختلفة لكوب الليمون للخروج عن الليمون المعتاد، ولإضافة فوائد بإضافة بعض الأعشاب والنكهات إليه:

الليمون بالزعتر مشروب قاتل للميكروبات..

الليمون بالزعتر فبالإضافة لفوائد الليمون السابقة، فالزعتر يحتوى على زيت طيار غنى بمادة الثيمول (Thymol ) وهى مادة فبنوليه تقتل كل ما يقابلها من بكتيريا وميكروبات وفطريات سواء الموجودة فى الحلق أو جهازنا التنفسى فهو يعمل كالمضاد الحيوى ويقينا من نزلات البرد ويطرد البلغم ويطهر الحلق ويقضى على التهاب اللوزتي.

ويتم تحضيره بنقع 4 عيدان زعتر طازج بعد تقطيعهم قطعا صغيرة فى نصف كوب ماء مغلى مع تغطية الكوب لمدة نصف ساعة، ويتم تحليته بملعقتى عسل نحل، ويضاف خلاصة الزعتر بالعسل إلى نصف كوب عصير ليمون تم تحضيره بعصر ليمونة واحدة فى نصف كوب ماء ويمكن تناول هذا المشروب دافئا أو باردا.

الليمون بالكركديه والنعناع ينشط جهاز المناعة ومهدئ للأعصاب

وأشار إلى أن الليمون بالكركديه والنعناع يوصف لمرضى ضغط الدم المرتفع وطالبى هدوء الأعصاب فى ليالى الشتاء البارد، حيث يمكن تناول مشروب الليمون بالكركديه بالنعناع فالكركديه يحتوى على مواد صبغية تعطيه اللون الأحمر وهى مواد فينوليه أثبتت الأبحاث قدرتها فى خفض ضغط الدم المرتفع وتنشيط الجهاز المناعى.

كما أن النعناع مهدئ لطيف للأعصاب ومضاد للتقلصات فى حالات القولون العصبى، ويتم تحضيره بنقع أربع ملاعق كركديه جاف و10 ورقات نعناع أخضر طازج فى عدد 2 كوب ماء مغلى ويتم نقعه وتقليبه بملعقة خشبية لمدة نصف ساعة ثم يتم تحليته حسب المذاق بالعسل النحل ويضاف نصف كوب من هذا الخليط لنصف كوب ليمون تم تحضيره من قبل بعصر ليمونة فى نصف كوب ماء ويشرب هذا الخليط دافئا أو باردا وأيضا مثلجا.

الليمون والقرنفل والريحان مشروب الشتاء الذى يطهر الحلق واللوز

وقال الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير، إنه يمكن عمل الليمون عسل الريحان والقرنفل لتحلية الليمون، الريحان به زيوت طيارة تنشط الجهاز التنفسى لطرد البلغم وتهدئ تقلصات البطن وتهدئ الأعصاب، كما أن له مفعول السحر لتطهير الحلق واللوز.

كما أن القرنفل يحتوى على مادة اليوجينول(Eugenol ) الفتاكة لكل أنواع الميكروبات خاصة ميكروبات الجهاز التنفسى العلوى والحلق ويمكن تحضير عسل الريحان والقرنفل بوضع نصف كوب سكر فى كوب ماء ويتم غليهم على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة 20 دقيقة، حتى يصبح شرابا سكريا سميك القوام ثم يرفع من على النار ويضاف له 3 ملاعق ريحان طازج مقطع قطعا صغيرة أو جاف مع عدد خمسة براعم قرنفل سبق طحنها ويتم تقليبه جيدا ويترك ليبرد ثم يوضع فى وعاء محكم الغلق ويحفظ فى الثلاجة ويستخدم هذا الشراب لتحلية أى كوب من عصير الليمون بإضافة ملعقتين من هذا الشراب السكرى بدلا من السكر أو العسل لإعطائه مذاقا جديدا وفوائد أكثر.

وأكد الدكتور مصيلحى أن الأطفال لهم عصير لحمايتهم من برد الشتاء، حيث يمكن إضافة ربع كوب عصير أناناس وربع كوب عصير خوخ لنصف كوب ليمون محلى بعسل النحل فهذا المشروب يسمى "تروبيكانا الليمون" لاحتوائه على كل الفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية المناعة، كما أن مذاق التروبيكانا المميز الذى يعشقه الأطفال يجعله مشروبا محببا فى هذه الأيام.

عصير الفراولة والتوت مع النعناع والليمون عصير محبب للوقاية من اليوم الممطر البارد

وأصاف أنه يمكن تحويل كوب الليمون لمصدر غنى جدا بالمواد الملونة المضادة للأكسدة والمقوية للمناعة، وذلك بمزج ربع كيلو فراولة مع ربع كيلو توت أحمر مع كوب ماء وإضافة عصير ليمونة كاملة والقليل من أوراق النعناع الأخضر ويمزج هذا الخليط فى الخلاط جيدا ويمكن تناوله كما هو بارد، للوقاية من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعى أو إضافة القليل من الثلج فى الخلاط ليصبح أبرد قليلا.

الليمون والزنجبيل يقضى على التهاب اللوز ويحارب صديد الحلق

ولعلاج نزلات البرد علينا تناول الليمون دافئا بعد غلى شرائح الليمون مع شرائح الزنجبيل الطازج، فالزنجبيل له القدرة على قتل الميكروبات لاحتوائه على الجنجرول ذات الطعم الحار والتى تساعد على زيادة تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوى جهاز المناعة كما أنها تقضى على صديد اللوز والتهابات الحلق ولزيادة قدرتها المضادة للأكسدة وتنقية الجسم من السموم يمكن إضافة القليل من الكركم لهذا الشراب.