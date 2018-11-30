فنانة مشهورة ترتدى فستانا من "وكالة البلح" بختام مهرجان القاهرة

30 نوفمبر 2018 - 02:36 م

أعلنت الممثلة سارة عبد الرحمن أنها اختارت فستانا من منطفة وكالة البلح لترتديه فى إطلالتها في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت سارة عبر حسابها على Instagram صورها على السجادة الحمراء وقالت إن الفستان الذي ظهرت به مستعمل اشترته بمبلغ 370 جنيه من وكالة البلح.

وقالت إنها تحب أن تقلل الاستهلاك وتعيد استخدام بعض الأشياء، لذا قررت في حفل الختام ألا تتعاون مع أي مصمم أزياء واشترت فستانا مستعملا ، مؤكدة على أنها أرادت أن تثبت لنفسها أولا قبل الجميع أنه لا يوجد عيب في أن ترتدي ملابس مستعملة، وأنه من السهل أن يعثر أي شخص على ملابس مستعملة تليق بمناسبات كبيرة.

والجدير بالذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ 40 أقيم مساء أمس الخميس 29 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي ونجوم العالم.