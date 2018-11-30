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بالتفاصيل.. سيجارة "استروكس" وراء وفاة عروسين بحلوان

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وفاة عروسين بعد حفل زفافهما ولكن بطريقة غريبة
وفاة عروسين بعد حفل زفافهما ولكن بطريقة غريبة

أحمد الشربينى

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عثرت الأجهزة الأمنية فى حلوان على عقب سيجارة استروكس المخدر بجوار جثتى عروسين فى حلوان، بعد يومين من الزفاف، ورجحت المصادر أن يكون تناولهما المخدرات هو سبب الوفاة، فيما تحفظت قوات الأمن على وجبة طعام كانت أمامهما.

وبحسب مصدر أمني فإنه تم فحص جميع مداخل ومخارج الشقة، وعدم سرقة أي محتويات بداخلها، بجانب عدم وجود تسرب غاز.

وأضاف أن والد الفتاة اكتشف الواقعة أثناء ذهابه بوجبة عشاء للعروسين في مساء اليوم التالي من الزواج، وعندما لم يفتح له أحد، كسر الباب، وعثر على جثتي ابنته وزوجها في غرفة النوم.

تلقى العقيد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو خالد.م"، مفاده اكتشافه جثة نجلته "مديحة"، 20 سنة، المتزوجة منذ يومين وزوجها متوفيين داخل شقتهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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