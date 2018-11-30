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القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا لعرض تفاصيل معرض "إيديكس 2018"

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ايديكس
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نظمت القوات المسلحة مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن فعاليات المعرض المصرى الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" والذى يعقد فى مصر لأول مرة.

ومن المقرر أن تجرى فعالياته خلال المدة من 3 - 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى .

شارك فى المؤتمر اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أ ح  طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء دكتور طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة كلاريون بمنطقة الشرق الأوسط.

بدأ المؤتمر بكلمة اللواء دكتور محمد العصار أكد فيها أن القيادة السياسية تولى إهتماماً ودعماً كبيراً لهذا المعرض ليكون حدث عالمى بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة ، موضحاً أن هناك تنسيق تام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية ، مشيراً إلى أن المعرض يعقد بمشاركة أكثر من 373 شركة عارضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى حضور العديد من الوفود الرسمية لوزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف الدول ، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 زائر من كبار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض.

وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح كافة الإستفسارات.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.
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