مستقبل وطن يطالب الاتصالات بحجب الألعاب الإلكترونية الضارة

30 نوفمبر 2018 - 03:29 م

أكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة أن الألعاب الالكترونية أصبحت تمثل خطرا على الشباب فى مصر والعالم العربى مثل الارهاب ومعتقداته الخاطئة ، حيث تعمل هذه الألعاب على نشر أفكار ومبادئ تهدد الأمن القومى .

وأضاف الهوارى فى بيان صحفى له اليوم أن ما يؤكد خطورة هذه الألعاب على شبابنا والأطفال ما حدث فى المجتمع المصرى مؤخرا خاصة عندما قام طالب بقتل مدرسته تقليدا لأحدى الألعاب ، بالإضافة لقيام عشرات الشباب فى وقت سابق للانتحار خلال لعبهم اللعبة الشهيرة الحوت الأزرق .

وأوضح الهوارى أن هناك آلاف الألعاب الإلكترونية تعمل على نشر قيم وأفكار منافية لمجتمعنا فالبعض منها يرسخ للعنف وأخرى لنشر المبادىء غير الأخلاقية ، كما أن هناك ألعاب تعمل على تهديد المنشآت الحيوية ، وخير مثال على ذلك لعبة بوكيمون والتى كانت تقوم جمع المعلومات والبيانات التي تلتقطها كاميرات الهاتف لصاحب اللعبة لأهداف قد تمثل خطراً على المواقع المحيطة باللاعب، حيث تعتمد اللعبة على تشغيل ميزة "نظام تحديد المواقع الالكتروني ، مطالبا الاتصالات بحجب الألعاب الضارة حفاظا على شبابنا .

وأشار الهوارى إلى القيادة السياسية فى مصر ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى أدرك خطورة هذه الألعاب وأعلن عن مبادرة لتدريب 10 ألآف شاب من مطورى الألعاب الإلكترونية بهدف توطين هذه الألعاب وتصميم ألعاب تتناسب مع قيم المجتمع وتعمل على تنمية مهارات الشباب والأطفال بما يعود على النفع على الدولة .