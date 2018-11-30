» تعرف علي قائمة بتروجت لمباراة الأهلي

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بتروجت
بتروجت

متابعات- أمينة عبد العال

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الدوري الممتاز

الاهلى

بتروجت

كشف الجهاز الفني لفريق بتروجت عن قائمة مباراة الأهلي التي ستقام غدا.

يأتي ذلك ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز بملعب الجيش الثالث بالسويس.

وضمت قائمة بتروجت 19 لاعباً على النحو التالى:-

محمد رضا وأحمد صبحى وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد زولا وأحمد لالا وأحمد رؤوف وأحمد عبد العال و أحمد عبد الرسول ومحمد فييرا وعلى فرج و على عيد وإبراهيم القاضى وأحمد السباعى وأحمد العجوز ومحمد سالم ومحمود صلاح ومحمود عماد ومحمد صبحى.

بينما استبعد من قائمة بتروجت لمباراة الأهلى كلا من محمد أبو النجا "بونجا" وجلال العقدة وشيملس بيكلى ومحمد شاهين وأحمد فوزى وحميد ماو وسانت كورية وأحمد النفراوى.


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