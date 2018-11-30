«طولان» يعلن تشكيل الاتحاد أمام الزمالك

أمير سعد
أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمباراة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.
جاء تشكيل زعيم الثغر فى مباراة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى : الهاني سليمان
خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق
خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب
خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه
فيما يتواجد على مقاعد البدلاء محمود الزنفلي وفوزى الحناوي ووويلسون وبناهيني ومحمد حسن و رمزي خالد وأحمد الألفى
فجر05:12 ص
فجر
05:12
شروق
06:40
ظهر
11:48
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27