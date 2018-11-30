«ميسي» أفضل لاعب في الجولة الخامسة بدوري الأبطال

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ليونيل ميسى
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ميسي

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

المصريون

توج ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحصل ميسي علي هذه الجائزة، حيث فاز بها في الجولة الأولى والثانية، ولم يشارك مع فريقه بالجولة الثالثة.

ونجح ليونيل في قيادة فريقه لانتصار هام أمام فريق إيندهوفن الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وسجل الهدف الأول بشكل رائع وصنع الثاني للمدافع الإسباني بيكيه.


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