وقف مدرس متهم بالتحرش بتلميذة عن العمل

30 نوفمبر 2018 - 06:35 م

قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقف معلم اللغة العربية بمدرسة بدائرة مركز شرطة الأقصر، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك على خلفية تحرير والد تلميذة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة عبد المنعم العديسي بالعديسات التابعة لمركز البياضية، محضرًا رسميًا بمركز شرطة الأقصر، يتهم فيه المدعو «ر. خ. ي.»، 50 عاما، مدرس لغة عربية بالمدرسة، بالتحرش والتعدي جنسيا على نجلته داخل إحدى غرف المدرسة، ليتم استدعائه وضبطه من قبل مركز الشرطة، واحتجازه لحين الانتهاء من التحقيقات.

البداية كانت بوصول الفتاة الصغيرة ابنة مركز البياضية، والبالغة من العمر 9 سنوات لمنزلها في حالة هيتسيرية عقب انتهاء اليوم الدراسي أمس الخميس، وبسؤال والدها عما حدث أجهشت بالبكاء وروت له التفاصيل.

وقال «أ. م»، 40 عاما، والد الطفلة، إنه نجلته أخبرته بقيام مدرس اللغة العربية بإستدعائها خلال اليوم الدراسي، واصطحبها لإحدى غرف المدرسة وتعدى عليها جنسيا لتقوم بالصراخ والهروب منه.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3983 لسنة 2018، إداري مركز شرطة الأقصر، وتم احتجاز المدرس عقب استدعائه، تمهيدا للتحقيق وعرضه على النيابة، وعقب إبلاغ محافظ الأقصر بالواقعة، أصدر قرارا بوقفه عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات في التهم المنسوبة إليه.