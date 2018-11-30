وديًا.. الإنتاج الحربي يهزم طلائع الجيش بثلاثية

30 نوفمبر 2018 - 06:55 م

فاز فريق الإنتاج الحربي علي طلائع الجيش، بنتيجة 3/1، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل ثلاثية الانتاج محمد رجب هدفين وعبد الله راشد هدف .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، بينما يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 11 ديسمبر المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة للدوري.

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى ، فيما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبياً .