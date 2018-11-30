«سيلفستر ستالون» يعلن اعتزاله تجسيد شخصية «روكي»

30 نوفمبر 2018 - 07:02 م

بعد مرور أكثر من 4 عقود و8 أفلام، أعلن الممثل الأمريكي الشهير، سيلفستر ستالون، اعتزاله تجسيد شخصية "روكي"، بشكل نهائي، التي تعد من أشهر شخصياته على شاشة السينما.

وفي مقطع فيديو له شاركه عبر حسابه على "إنستجرام"، قال الممثل البالغ 72 عاما، إنه مستعد الآن لاعتزال شخصية "روكي"، وأوضح أن آخر ظهور لها في الجزء الثاني من فيلم "كريد"، الذي طرح في السينمات مؤخرا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ستالون في الفيديو: "اعتقدت أن "روكي" انتهيت منه في عام 2006، وكنت سعيدا للغاية بهذا، ثم فجأة جاء هذا الشاب، وتغيرت القصة بالكامل"، ويقصد هنا بزميله الممثل مايكل بي جوردان، بطل فيلمي "كريد"، الذي يجسد نجل الملاكم "أبوللو كريد" الصديق المقرب لـ "روكي".

وتابع ستالون: "لقد ذهبت القصة إلى جيل جديد ومشاكل ومغامرات جديدة".

وقال: "في الوقت الذي أتراجع فيه عن تجسيد "روكي"، فإن هناك عالما جديدا تماما سيكون مفتوحا للجمهور لهذا الجيل"، وأضاف أن الأمر متروك الآن لمايكل بي جوردان "لحمل العباءة" من بعده.

وسجل سيلفستر ستالون الفيديو من آخر يوم تصوير لمشاهد الجزء الثاني من "كريد".

كما كتب مع الفيديو إنه كان حزينا للتخلي عن دور "روكي، ولكن حان الوقت لإغلاق الصفحة.

وفاز أول أجزاء فيلم "روكي" بثلاث جوائز أكاديمية لأفضل صورة وأفضل مخرج وأفضل مونتاج، بينما تم ترشيح ستالون 3 مرات لجائزة الأوسكار عن دوره في سلسلة "روكي".